Одежда для "удаленки": наполовину пижама, наполовину костюм

"Когда удаленная работа стала обычным делом, моя жена вынуждена была краситься или переодеваться в подобающую одежду перед видеоконференцией", - рассказал дизайнер Таихи Ито.Sputnik Беларусь.
Разместив свою бизнес-идею на одной из краудфандинговых платформ, дизайнер обнаружил, что потребность в такой пижаме еще больше, чем он ожидал. Авторы проекта собрали нужную сумму всего за четыре дня.
Есть три варианта цветовых сочетаний, рассказала пиар-менеджер проекта Рика Оно: белая или полосатая рубашка и серые пижамные штаны, а также розовый верх и черный низ.
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