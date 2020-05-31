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Одежда для "удаленки": наполовину пижама, наполовину костюм

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© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200531/30356184/odezhda-dlya-udalenki-video.html

Японский дизайнер создал одежду для тех, кто работает удаленно и общается с коллегами по видеосвязи - пижаму можно не менять, потому что часть ее выглядит, как костюм - смотрите видео.

"Когда удаленная работа стала обычным делом, моя жена вынуждена была краситься или переодеваться в подобающую одежду перед видеоконференцией", - рассказал дизайнер Таихи Ито.

Ноутбук
© CC0 / Pixabay / SplitShire
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Так он и решил создать "пижаму" с формальным и презентабельным верхом, который позволил бы участвовать в видеоконференции без риска для репутации, пишет Sputnik Беларусь.

Разместив свою бизнес-идею на одной из краудфандинговых платформ, дизайнер обнаружил, что потребность в такой пижаме еще больше, чем он ожидал. Авторы проекта собрали нужную сумму всего за четыре дня.

Есть три варианта цветовых сочетаний, рассказала пиар-менеджер проекта Рика Оно: белая или полосатая рубашка и серые пижамные штаны, а также розовый верх и черный низ.

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