Одежда для "удаленки": наполовину пижама, наполовину костюм

Японский дизайнер создал одежду для тех, кто работает удаленно и общается с коллегами по видеосвязи - пижаму можно не менять, потому что часть ее выглядит, как костюм - смотрите видео.

"Когда удаленная работа стала обычным делом, моя жена вынуждена была краситься или переодеваться в подобающую одежду перед видеоконференцией", - рассказал дизайнер Таихи Ито.

Так он и решил создать "пижаму" с формальным и презентабельным верхом, который позволил бы участвовать в видеоконференции без риска для репутации, пишет Sputnik Беларусь

Разместив свою бизнес-идею на одной из краудфандинговых платформ, дизайнер обнаружил, что потребность в такой пижаме еще больше, чем он ожидал. Авторы проекта собрали нужную сумму всего за четыре дня.

Есть три варианта цветовых сочетаний, рассказала пиар-менеджер проекта Рика Оно: белая или полосатая рубашка и серые пижамные штаны, а также розовый верх и черный низ.

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