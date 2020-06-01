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Беспорядки в США: грузовик въехал в толпу протестующих — видео

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200601/30442484/video-tolpa-usa-gruzovik.html

В настоящее время водитель грузовика находится в тюрьме округа Хеннепин. Ему объявлено обвинение в нападении.

Грузовик, за рулем которого сидел мужчина по имени Богдан Вечирко, проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе. На кадрах видно, как сначала протестующие пытаются убежать от автомобиля, затем бегут за автоцистерной, которая в итоге остановилась.

По данным СМИ, протестующие вытащили водителя и избили его. Никто из участников демонстрации не пострадал.

Во многих крупных городах США уже несколько дней не прекращаются протесты, поводом к которым стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Вечирко арестован, ему предъявлены обвинения в нападении. Управление общественной безопасности города описало его действия как "провокация толпы мирных демонстрантов".

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