Беспорядки в США: грузовик въехал в толпу протестующих — видео

Грузовик, за рулем которого сидел мужчина по имени Богдан Вечирко, проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе. На кадрах видно, как сначала протестующие пытаются убежать от автомобиля, затем бегут за автоцистерной, которая в итоге остановилась.
По данным СМИ, протестующие вытащили водителя и избили его. Никто из участников демонстрации не пострадал.
Во многих крупных городах США уже несколько дней не прекращаются протесты, поводом к которым стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
Вечирко арестован, ему предъявлены обвинения в нападении. Управление общественной безопасности города описало его действия как "провокация толпы мирных демонстрантов".
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