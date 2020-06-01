США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе - видео

В США не стихают масштабные протестные акции из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в конце мая после задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.

Инцидент спровоцировал протесты по всей стране. Уже несколько дней сотни людей выходят на улицы Миннеаполиса, Нью-Йорка, Вашингтона и других крупных городов США в знак протеста против полицейского произвола. Во многих местах мирные демонстрации быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Участники устраивают погромы, грабят магазины, бьют витрины и поджигают мусорные баки. В ходе протестов пострадал даже корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, из-за чего посольство России направило ноту Госдепу. Тем временем на помощь полиции в ряде штатов направлена Национальная гвардия США, но ни она, ни резиновые пули и слезоточивый газ не могут подавить протестные настроения. На этом фоне экс-советник Барака Обамы Сьюзан Райс выступила с обвинениями против России.

В чем на этот раз виновата Москва и какое отношение к этой истории имеет бункер Дональда Трампа – рассказываем в нашем видео.

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