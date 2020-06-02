ЧП на железной дороге: на ходу загорелся локомотив дизель-поезда - видео

На железнодорожном перегоне Окница-Бельцы, в черте города Дондюшаны произошел пожар в составе дизель-поезда.
Пострадавших нет.
В декабре 2019 года близ города Вулканешты на ходу загорелся товарный состав с 54 вагонами, перевозивший зерно. Вагоны не были затронуты огнем, пострадал лишь двигатель и корпус локомотива.
В июле и августе 2019 года пресса сообщала о трех случаях возгорания в пассажирских поездах, все они следовали по маршруту Бельцы - Унгены.
В одном случае вагон тепловоза сгорел полностью.
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