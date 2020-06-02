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ЧП на железной дороге: на ходу загорелся локомотив дизель-поезда - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200602/30450190/noviy-intsident-na-zheleznoy-doroge-na-khodu-zagorelsya-lokomotiv-dizel-poezda.html

Возгорание тушили два пожарных расчета, оперативно прибывшие на место происшествия, пострадавших нет. Смотрите видео.

На железнодорожном перегоне Окница-Бельцы, в черте города Дондюшаны произошел пожар в составе дизель-поезда.

Железная дорога
© Sputnik / Евгений Одиноков
Этот поезд в огне: что происходит с железнодорожным транспортом в Молдове
Как сообщил Sputnik Молдова оперативный дежурный Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в локомотиве. На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые оперативно потушили пожар.

Пострадавших нет.

В декабре 2019 года близ города Вулканешты на ходу загорелся товарный состав с 54 вагонами, перевозивший зерно. Вагоны не были затронуты огнем, пострадал лишь двигатель и корпус локомотива.

В июле и августе 2019 года пресса сообщала о трех случаях возгорания в пассажирских поездах, все они следовали по маршруту Бельцы - Унгены.

В одном случае вагон тепловоза сгорел полностью.

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Теги:
пожар


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