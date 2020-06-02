Центральный рынок Кишинева возобновил работу: как проходит торговля - видео

На территории рынка действуют новые правила торговли с учетом эпидемиологической ситуации. Посетителям не разрешается входить на территорию рынка без масок и перчаток. Подробности в нашем видео.

С 1 июня возобновил свою работу Центральный рынок в Кишиневе. Посетителям не разрешается без масок и перчаток входить на территорию рынка. По словам продавцов, во время пандемии они сильно пострадали финансово. Покупатели говорят, что заждались открытия рынка, так как цены здесь намного ниже, чем в магазинах.

Примар (мэр) столицы Ион Чебан заявил, что лица, не соблюдающие новые правила на рынке, будут санкционированы.

"Будут проведены неожиданные проверки для выявления того, как соблюдаются все ограничения. В случае нарушения правил последуют строгие санкции", - заявил градоначальник Ион Чебан.

Продавцы недовольны, так как на протяжении всего карантина они не работали.

"В магазине намного опаснее. Во-первых, это закрытое помещение. Люди приходят и, желая проверить товар, трогают все руками. Потом приходит другой и точно так же трогает товар руками. Там вируса нет, а на рынке, который находится на открытом воздухе, якобы есть. Почему рынок закрыли, а магазины оставались открытыми? ", - поделилась одна из торгующих на рынке женщин.

"Весь период карантина я провела дома. Людям запретили работать, в то же время никто не дал им денег на хлеб. Нам было очень тяжело, ведь нужно платить за школу, коммунальные услуги. Можно просидеть дома неделю, две, но два месяца – это слишком", - пояснила другая продавщица.

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