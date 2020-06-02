Кишиневский зоопарк вновь открыт: его можно посетить, но с условиями - видео

В Международный день защиты детей кишиневский зоопарк вновь открылся - самые маленькие жители столицы бесплатно получили возможность посмотреть на "братьев наших меньших", сфотографироваться на фоне многих зверей и птиц и набраться незабываемых впечатлений.
В частности, новое место обитания - просторный вольер с искусственным прудом и обитающей в нем рыбой был построен для бурого медведя по кличке "Ворчун", который более десяти лет томился в тесной клетке.
Генеральный примар муниципия Ион Чебан заявил, что посетителей пускают в зоопарк с соблюдением всех норм карантинной безопасности, измеряя каждому входящему температуру.
"Есть ряд правил, которых я призвал придерживаться администрацию зоопарка. Главное, чтобы перед вольерами не скапливались массы людей, которые пришли посмотреть на животных", - уточнил столичный градоначальник.
Посетителей также не пускают в зоопарк без медицинских масок и перчаток.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>