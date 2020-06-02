00:05 03 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.53
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Кишиневский зоопарк вновь открыт: его можно посетить, но с условиями - видео

Получить короткую ссылку
80 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200602/30454465/kishinevskiy-zoopark-vnov-otkryt-ego-mozhno-posetit-no-s-usloviyami-video.html

После почти двухмесячного перерыва излюбленное место отдыха жителей и гостей молдавской столицы вновь открыто для посещения - и дети, и взрослые были восхищены 1 июня поведением и повадками десятков видов животных, обитающих здесь.

В Международный день защиты детей кишиневский зоопарк вновь открылся - самые маленькие жители столицы бесплатно получили возможность посмотреть на "братьев наших меньших", сфотографироваться на фоне многих зверей и птиц и набраться незабываемых впечатлений.

Зоопарк Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Времени не теряют: в кишиневском зоопарке обустраивают новые вольеры

В частности, новое место обитания - просторный вольер с искусственным прудом и обитающей в нем рыбой был построен для бурого медведя по кличке "Ворчун", который более десяти лет томился в тесной клетке. 

Генеральный примар муниципия Ион Чебан заявил, что посетителей пускают в зоопарк с соблюдением всех норм карантинной безопасности, измеряя каждому входящему температуру.

"Есть ряд правил, которых я призвал придерживаться администрацию зоопарка. Главное, чтобы перед вольерами не скапливались массы людей, которые пришли посмотреть на животных", - уточнил столичный градоначальник.

Посетителей также не пускают в зоопарк без медицинских масок и перчаток.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Долгая подготовка и "переезд": в Кишиневском зоопарке переселили медведя
Кишиневский зоопарк открылся: вход для детей будет временно бесплатным
Времени не теряют: в кишиневском зоопарке обустраивают новые вольеры
Теги:
видео, Кишинев, открытие, зоопарк


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Аллеи парка нуждаются в ремонте.
Прогулки по этому парку Кишинева могут быть небезопасными - фото
Кишиневский зоопарк вновь открыт: его можно посетить, но с условиями
Кишиневский зоопарк вновь открыт: его можно посетить, но с условиями - видео
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться