Кишиневский зоопарк вновь открыт: его можно посетить, но с условиями - видео

После почти двухмесячного перерыва излюбленное место отдыха жителей и гостей молдавской столицы вновь открыто для посещения - и дети, и взрослые были восхищены 1 июня поведением и повадками десятков видов животных, обитающих здесь.

В Международный день защиты детей кишиневский зоопарк вновь открылся - самые маленькие жители столицы бесплатно получили возможность посмотреть на "братьев наших меньших", сфотографироваться на фоне многих зверей и птиц и набраться незабываемых впечатлений.

В частности, новое место обитания - просторный вольер с искусственным прудом и обитающей в нем рыбой был построен для бурого медведя по кличке "Ворчун", который более десяти лет томился в тесной клетке.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан заявил, что посетителей пускают в зоопарк с соблюдением всех норм карантинной безопасности, измеряя каждому входящему температуру.

"Есть ряд правил, которых я призвал придерживаться администрацию зоопарка. Главное, чтобы перед вольерами не скапливались массы людей, которые пришли посмотреть на животных", - уточнил столичный градоначальник.

Посетителей также не пускают в зоопарк без медицинских масок и перчаток.

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