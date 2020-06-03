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"Нет справедливости и покоя": пикет у резиденции губернатора Миннеаполиса

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https://ru.sputnik.md/video/20200603/30458766/Net-spravedlivosti-i-pokoya-piket-u-rezidentsii-gubernatora-Minneapolisa.html

Сотни людей пришли к резиденции губернатора штата Миннесота Тима Уолца в Миннеаполисе с требованием арестовать полицейских, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Многие демонстранты пришли с плакатами “Нет справедливости. Нет покоя” и “Я не могу дышать”. Джордж Флойд умер в Миннеаполисе после задержания полицией.

Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые не прекращаются уже несколько дней. Демонстрации быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В некоторых крупных городах участники устроили погромы, есть случаи мародерства. На помощь правоохранительным органам направили Национальную гвардию США.

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