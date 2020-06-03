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Президент РМ Игорь Додон в радиостудии Sputnik Молдова

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https://ru.sputnik.md/video/20200603/30465178/live-prezident-rm-igor-dodon-v-radiostudii-sputnik-moldova.html

Президент Молдовы Игорь Додон в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о политической ситуации в стране в контексте пандемии, о том, как будет пополняться бюджет и на какую внешнюю помощь может рассчитывать страна. Смотрите прямую трансляцию.

Ждет ли Молдову политическая стабильность? Как ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, влияют на различные сектора молдавской экономики? Насколько своевременны и оправданы предлагаемые Центризбиркомом поправки, касающиеся языка, на котором составляются бюллетени для голосования на выборах - поддержит ли их кабмин и высший законодательный орган страны? Что ждет правительство под руководством Иона Кику? И как может проходить административно-территориальная реформа?

На все эти вопросы в радиостудии Sputnik Молдова отвечает президент республики Игорь Додон.

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