Президент РМ Игорь Додон в радиостудии Sputnik Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о политической ситуации в стране в контексте пандемии, о том, как будет пополняться бюджет и на какую внешнюю помощь может рассчитывать страна. Смотрите прямую трансляцию.

Ждет ли Молдову политическая стабильность? Как ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, влияют на различные сектора молдавской экономики? Насколько своевременны и оправданы предлагаемые Центризбиркомом поправки, касающиеся языка, на котором составляются бюллетени для голосования на выборах - поддержит ли их кабмин и высший законодательный орган страны? Что ждет правительство под руководством Иона Кику? И как может проходить административно-территориальная реформа?

На все эти вопросы в радиостудии Sputnik Молдова отвечает президент республики Игорь Додон.

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