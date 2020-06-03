Я - Джордж Флойд: протесты в США перекинулись на весь мир

Планета еще не справилась с коронавирусом, как ее охватила новая пандемия – протеста. Акции против расизма и полицейского произвола проходят во многих странах.

Изначально выражения недовольства в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией начались в Миннеаполисе, где случился инцидент.

Довольно быстро они распространились по США, а затем и за их пределы. Сотни людей с плакатами "Я не могу дышать" и "Нет справедливости, нет мира" вышли на улицы в Нидерландах, Испании, Аргентине, Великобритании и Германии. В Греции протестующие подожгли флаг США у американского консульства. Беспорядками закончились протесты в Канаде и Франции, где полиции пришлось использовать слезоточивый газ для разгона протестующих.

Кадры с места событий – в нашем видео.

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