В Нью-Йорке во время акции протеста арестованы десятки человек

По словам начальника департамента полиции, манифестанты не соблюдали комендантский час, несмотря на то, что городские власти разрешили им оставаться на улице на час дольше - до 21:00.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на задержанного наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

В Нью-Йорке арестовали 60 человек из числа демонстрантов, которые вышли на акцию против произвола американских блюстителей порядка. По словам начальника департамента полиции, его подчиненные примут любые меры, чтобы не допустить нарушения закона со стороны манифестантов и чтобы город оставался под контролем.

Общее число задержанных с начала протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, превысило 10 тысяч человек.

Самое большое число - четверть от общего количества - приходится на Лос-Анджелес. За ним следуют Нью-Йорк, Даллас и Филадельфия.

Большинство задержаний связано с мелкими нарушениями, такими как, например, нарушение комендантского часа. Сотни людей арестованы по обвинению в краже и мародерстве.

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