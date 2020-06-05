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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Молдова - ЕАЭС: цели и задачи сотрудничества

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https://ru.sputnik.md/video/20200605/30486075/videomost-kishinev-moskva-s-uchastiem-oksany-grechanyy.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Молдова - ЕАЭС: цели и задачи сотрудничества
В пресс-центре Sputnik Молдова проходит видеомост Кишинев-Москва на тему: "Молдова - ЕАЭС: цели и задачи сотрудничества". Смотрите прямую трансляцию.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=5828392&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT45M10S
2020-06-05T14:00Z

В пресс-центре Sputnik Молдова проходит видеомост Кишинев-Москва на тему: "Молдова - ЕАЭС: цели и задачи сотрудничества". Смотрите прямую трансляцию.

Полномочный представитель правительства Республики Молдова в Евразийской экономической комиссии Оксана Гречаный отвечает на вопросы СМИ.

В последние годы Молдова предпринимает меры по развитию деловых отношений со странами ЕАЭС. Постепенно увеличивается экспорт республики на восточные рынки. Однако потенциал взаимоотношений остается огромным.

В 2018 году Республика Молдова получила статус государственного наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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