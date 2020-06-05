19:51 05 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.39
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Беспорядки в США: Белый дом отгородился от протестующих

Получить короткую ссылку
100 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200605/30489135/besporyadki-v-usa-belyy-dom-otgorodilsya-zaborom-ot-protestuyuschikh.html

"Перекрыть доступ" - мера, к которой весьма часто прибегает американская администрация, однако сейчас речь не о стене на границе с Мексикой, а о барьерах для собственных граждан.

Вокруг резиденции президента Дональда Трампа накануне появился дополнительный забор.

Его высота - более двух метров. Он продлевает заграждение вокруг площади Лафайет и не позволяет протестующим подойти близко к территории Белого дома.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Архивное фото
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Белый дом признал проблему расизма в США
Также в Вашингтоне усилила присутствие Национальная гвардия США. На кадрах из города видно, как военнослужащие патрулируют улицы и объекты столицы, включая мемориал Линкольну.

Джордж Флойд погиб в конце мая в Миннеаполисе после задержания полицией. Его смерть вызвала волну протестов внутри страны и в мире. Во многих крупных американских городах акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Нет справедливости и покоя": пикет у резиденции губернатора Миннеаполиса
В Нью-Йорке во время акции протеста арестованы десятки человек


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на шоу The Tonight Show with Jay Leno.
Анджелина Джоли: посол доброй воли и многодетная мама
Беспорядки в США: Белый дом отгородился забором от протестующих.
Беспорядки в США: Белый дом отгородился от протестующих
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться