Беспорядки в США: Белый дом отгородился от протестующих

Вокруг резиденции президента Дональда Трампа накануне появился дополнительный забор.
Его высота - более двух метров. Он продлевает заграждение вокруг площади Лафайет и не позволяет протестующим подойти близко к территории Белого дома.
Джордж Флойд погиб в конце мая в Миннеаполисе после задержания полицией. Его смерть вызвала волну протестов внутри страны и в мире. Во многих крупных американских городах акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.
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