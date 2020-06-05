В Госдепе США потребовали от России "убраться" с Ближнего Востока

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока". С таким заявлением на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне выступил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

Он назвал роль России в регионе деструктивной. При этом о деструктивной роли США Шенкер умолчал.

В последние десятилетия Вашингтон многократно вмешивался во внутренние дела суверенных ближневосточных государств, преследуя собственные геополитические цели, спонсируя террористов и оставляя после себя хаос и разруху.

"Точки американского воздействия" - Сирия, Ливия и Ирак.

Как США дестабилизируют Ближний Восток – смотри в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova