В Госдепе США потребовали от России "убраться" с Ближнего Востока

Он назвал роль России в регионе деструктивной. При этом о деструктивной роли США Шенкер умолчал.
В последние десятилетия Вашингтон многократно вмешивался во внутренние дела суверенных ближневосточных государств, преследуя собственные геополитические цели, спонсируя террористов и оставляя после себя хаос и разруху.
"Точки американского воздействия" - Сирия, Ливия и Ирак.
Как США дестабилизируют Ближний Восток – смотри в нашем видео.
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