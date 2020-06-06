Ко дню рождения Пушкина: малоизвестные факты о жизни поэта в Бессарабии

Александр Сергеевич Пушкин – общепризнанный основоположник современного русского литературного языка. В период с 1820 по 1823 годы поэт находился в Бессарабии. За три года, проведенные в Молдавии, он написал свыше 160 произведений.
Подробно о приключениях Пушкина в Бессарабии можно узнать в спецпроекте "Пушкин в Бессарабии: тайны, факты и личная жизнь"
Самый знаменитый в Молдове памятник поэту расположен в парке имени Штефана чел Маре. Бронзовый бюст является работой скульптора Александра Опекушина и сделан в натуральную величину. Это точная копия бюста московской Пушкинской статуи и самый старый памятник Кишинева (не считая надгробий).
Монумент был открыт в 1885 году, во времена градоначальника Карла Шмидта. Между прочим, деньги на памятник собрали лично горожане.
Первое произведение Пушкина, попавшее на сцену
Здесь же, в центральном парке столицы, располагался Зеленый трактир, куда иногда захаживал поэт. Ему прислуживала молодая молдаванка Марионила. Одну из ее песен Пушкин переложил в стихи "Черная шаль".
Баллада сразу разлетелась по Кишиневу, а очень быстро и по всей России. Романс переложил на музыку Верстовский, и под названием кантаты его исполняли в Москве.
Это было первое творение Пушкина, попавшее на сцену. Но сам он был лишен возможности увидеть триумф своего произведения, находясь в то время в Бессарабии.
Балы в доме боярина Варфоломея
В этом здании часто проводились балы, на которых любил бывать Александр Сергеевич. Говорят, на паркете ему не было равных. Поэт даже сложил строки о знаменитом доме:
"Сижу я дома как бездельник;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей."
В одном из произведений Пушкин назвал дом пестрым: по всей видимости, из-за яркой и разнообразной публики. А еще юный поэт был влюблен в дочь хозяина Пульхерицу, посвятив ей несколько стихотворений. Одно из них – "Если с нежной красотой Вы чувствительны душою…"
Сегодня дом, расположенный по адресу улица Колумна, 92, является городским учреждением. В 2003 году на здании был установлен памятный бюст Пушкину.
Единственный сохранившийся в Кишиневе дом, где жил поэт
Обстановка в музее максимально приближена к той, в которой жил и творил молодой поэт. Здесь можно найти более двухсот экспонатов: картины, разные издания произведений, предметы быта пушкинской эпохи. Особой гордостью являются подлинные книги из библиотеки Александра Сергеевича. Кстати, именно в Кишиневе на бумагу легли первые строки романа "Евгений Онегин".
Годы, проведенные в Бессарабии, стали одной из замечательных страниц в творческой биографии Пушкина. В Молдове трепетно хранят культурное наследие великого поэта.
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