Ко дню рождения Пушкина: малоизвестные факты о жизни поэта в Бессарабии

В субботу, 6 июня, отмечается Международный день русского языка: в этот день родился великий русский поэт Александр Пушкин. Корреспонденты Sputnik Молдова собрали интересные подробности о том времени, когда поэт жил и творил в Кишиневе.

Александр Сергеевич Пушкин – общепризнанный основоположник современного русского литературного языка. В период с 1820 по 1823 годы поэт находился в Бессарабии. За три года, проведенные в Молдавии, он написал свыше 160 произведений.

Самый знаменитый в Молдове памятник поэту расположен в парке имени Штефана чел Маре. Бронзовый бюст является работой скульптора Александра Опекушина и сделан в натуральную величину. Это точная копия бюста московской Пушкинской статуи и самый старый памятник Кишинева (не считая надгробий).

Монумент был открыт в 1885 году, во времена градоначальника Карла Шмидта. Между прочим, деньги на памятник собрали лично горожане.

Первое произведение Пушкина, попавшее на сцену

Здесь же, в центральном парке столицы, располагался Зеленый трактир, куда иногда захаживал поэт. Ему прислуживала молодая молдаванка Марионила. Одну из ее песен Пушкин переложил в стихи "Черная шаль".

Баллада сразу разлетелась по Кишиневу, а очень быстро и по всей России. Романс переложил на музыку Верстовский, и под названием кантаты его исполняли в Москве.

Это было первое творение Пушкина, попавшее на сцену. Но сам он был лишен возможности увидеть триумф своего произведения, находясь в то время в Бессарабии.

Балы в доме боярина Варфоломея

© Sputnik / Сергей Цуркану Фальшивый дом Варфоломея Пушкин был вхож во многие именитые дома Кишинева. Дом боярина Иордаке Варфоломея был одним из самых гостеприимных и открытых: поэт чувствовал себя здесь, как дома.

В этом здании часто проводились балы, на которых любил бывать Александр Сергеевич. Говорят, на паркете ему не было равных. Поэт даже сложил строки о знаменитом доме:

"Сижу я дома как бездельник;

Но ты, душа души моей,

Узнай, что будет в понедельник,

Что скажет наш Варфоломей."

В одном из произведений Пушкин назвал дом пестрым: по всей видимости, из-за яркой и разнообразной публики. А еще юный поэт был влюблен в дочь хозяина Пульхерицу, посвятив ей несколько стихотворений. Одно из них – "Если с нежной красотой Вы чувствительны душою…"

Сегодня дом, расположенный по адресу улица Колумна, 92, является городским учреждением. В 2003 году на здании был установлен памятный бюст Пушкину.

Единственный сохранившийся в Кишиневе дом, где жил поэт

На территории Кишинева находилось несколько зданий, ставших местом проживания Пушкина, но до наших дней сохранилось всего одно. Это гостевой дом богатого купца Наумова, где осенью 1820 года поэт снимал флигель. Впоследствии здесь был создан дом-музей, известный всем жителям столицы (адрес – улица Антон Панн, 19).

Обстановка в музее максимально приближена к той, в которой жил и творил молодой поэт. Здесь можно найти более двухсот экспонатов: картины, разные издания произведений, предметы быта пушкинской эпохи. Особой гордостью являются подлинные книги из библиотеки Александра Сергеевича. Кстати, именно в Кишиневе на бумагу легли первые строки романа "Евгений Онегин".

Годы, проведенные в Бессарабии, стали одной из замечательных страниц в творческой биографии Пушкина. В Молдове трепетно хранят культурное наследие великого поэта.

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