Как в Кишиневе отметили день рождения Пушкина и День русского языка

В молдавской столице отметили 221 год со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю в центральном парке имени Штефана чел Маре состоялось возложение цветов к подножию бюста великого русского поэта.

В торжественной церемонии приняли участие российские дипломаты, представители властей и общественных организаций, а также простые кишиневцы.

"Мы приходим не только сюда, есть и Долна, и музей Пушкина, для того, чтобы отдать дань уважения великому поэту. Мы его считаем и молдавским, потому что он часть жизни провел в Бессарабии. У него очень красивые стихи. И про Молдову он тоже писал. Сегодня день рождения Пушкина, но сегодня и День русского языка", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Также перед присутствующими выступил и посол России в РМ Олег Васнецов. Дипломат обратил внимание на величие того наследия, которое оставил миру Пушкин.

"Творческое наследие великого, гениального человека – историка, писателя, дипломата, основателя русской словесности и русской классической литературы – принадлежит не только Российской Федерации, но и всему миру", - подчеркнул Васнецов.

Русский поэт Александр Сергеевич Пушкин прожил в Кишиневе с 1820 по 1823 год. В ссылку в Бессарабию он был отправлен Императором Александром I. В наших краях поэт написал около 200 произведений, в их числе "Узник", "К Овидию", "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан".

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину открыли в Кишиневе в 1885 году. Он стал третьим по счету монументом (после Москвы и Санкт-Петербурга), установленным в честь поэта.

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