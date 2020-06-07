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Учения "Защитник Европы" проходят, но в урезанном формате - видео

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200607/30494188/ucheniya-europe-defender-urezanny-format-video.html

Военные учения Defender Europe 2020, которые были запланированы на март, должны были стать крупнейшими за последние четверть века маневрами американских войск и НАТО на территории Европы. Смотрите видео.

Предполагалось, что из США должны были прибыть 20 тысяч военных и сотни единиц техники, а всего в масштабных учениях на территории стран Восточной Европы планировалось участие более 37 тысяч человек. Но в планы военного командования США и НАТО вмешался коронавирус, и большую часть маневров пришлось отменить.

США не считают Россию угрозой странам Балтии, но продолжают наращивать войска у границы
video: Ruptly / AP Photo/Steve Helber / valisluureamet.ee
США не считают Россию угрозой странам Балтии, но наращивают войска у границы
Впрочем, Соединенные Штаты к этому моменту уже успели перебросить в Польшу шесть тысяч своих военных и по просьбе польских властей все же решили провести "Защитника Европы", но в урезанном двустороннем формате.

В Министерстве обороны РФ не раз обращали внимание на антироссийскую направленность этих маневров и призывали страны альянса на время пандемии отказаться от военных учений у границ России и стран - членов НАТО.

Военная активность НАТО не прекращается. Обращает внимание тот факт, что ее пик пришелся на период вокруг Дня Победы 9 мая. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

"Никакой не секрет, что учение НАТО, например, "Защитник Европы" – крупнейшее за последние годы, было выстроено по калькам холодной войны, было спланировано таким образом, что пик активности, то есть с наибольшим задействованием и техники, и личного состава, приходился на период вокруг 9 мая. Это факт", - сказал Грушко.

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