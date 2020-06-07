Врач назвал основные меры по предотвращению распространения COVID-19 - видео

В Молдове постепенно снимают ограничения, введенные ранее из-за риска распространения коронавируса. Однако пандемия не окончена. Власти и специалисты в здравоохранении напоминают, что различные рекомендации по защите от COVID-19 нужно продолжать соблюдать.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Молдове напоминает всем гражданам о необходимости выполнения ряда мер для защиты от COVID-19. На официальной странице ВОЗ в Молдове появилось видео, где молдавский врач рассказал о главных правилах, которые следует соблюдать во время пандемии коронавируса.

"Проявите сознательность, остановите распространение COVID-19. Спасите человеческие жизни", - с таким обращением выступил директор Клиники анестезии и интенсивной терапии при Республиканской клинической больнице Виктор Кожокару.

По его словам, важно соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, а лучше и вовсе избегать мест скоплений людей.

Помимо этого, по его словам, не стоит забывать как можно чаще мыть руки с мылом или же обрабатывать их спиртосодержащим средством.

Кроме того, следует прикрывать рот и нос салфеткой или локтем при кашле или чихании.

"Носите защитную маску в общественном транспорте, магазинах или других закрытых публичных пространствах. Маска должна закрывать нос и рот", - пояснил Кожокару.

Еще одно необходимое к соблюдению правило: стоит избегать лишних касаний лица грязными рукам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova