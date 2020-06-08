Тайны подземного Кишинева: недооцененное богатство столицы Молдовы.

Множество жителей знают город лишь «поверхностно», мало кто знаком со скрытыми в толще земли тоннелями и сводчатыми залами, которые следует тщательно изучить, а в дальнейшем сделать объектами для привлечения туристов.

Некоторые подземелья молдавской столицы заброшены, а часть из них используют жители города. Три таких "скрытых объекта" находятся в самом центре столицы под улицей Александра Пушкина, 14. О них рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Эти подземные тоннели были построены в конце XIX века. Самый большой из них имеет два уровня и три отсека.

"Тоннель полузаброшен. Иногда его используют местные жители. Как видно, строили его из камня, красного кирпича, песка и известки. Подземный ход сохранился практически в первозданном виде", - пояснил Штефэницэ.

Ранее это подземелье использовали в промышленных целях, там варили мыло.

"Вверху была торговая зона, где это самое мыло продавали. А производили его внизу. Был здесь и лифт, с помощью которого товар поднимали на поверхность", - объяснил собеседник.

В советское время подземные ходы под Кишиневом использовала гражданская оборона. Там были запасы медицинских средств, продуктов питания, а в случае опасности люди могли укрыться под землей.

С 2018 года подземный Кишинев начали активно изучать в рамках одного проекта, а власти настаивают на том, чтобы обустроить под молдавской столицей винотеки или рестораны.

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"В настоящее время считают, что эти подземелья все-таки не изучены и их не оценили должным образом. Думаю, что это историко-культурное наследие надо вписать в туристическую карту не только Молдовы, но и мира, почему нет", - заключил Штефэницэ.

Он считает, что уже в ближайшее время это культурное наследие может стать частью туристических маршрутов Молдовы.

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