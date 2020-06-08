Специалист рассказала, как правильно носить медицинскую маску

Министерство здравоохранения выпустило видеоролик, в котором объясняется, какие меры необходимо соблюдать, чтобы защититься от заражения COVID-19.

Необходимую информацию озвучила старшая медсестра института скорой медицинской помощи Ольга Пинтяк.

По ее словам, прежде чем надеть маску необходимо вымыть руки с мылом либо воспользоваться дезинфектантом. Повязка обязательно должна закрывать рот и нос. После использования этот предмет личной защиты должен быть обязательно выброшен.

Медработник отмечает, что нельзя повторно использовать одноразовые маски, а также нельзя позволять другим повторно использовать свою маску.

"Ношение маски — одна из мер профилактики респираторных инфекций, в том числе той, что вызывается коронавирусом", - говорит Пинтяк.

Однако, специалист предостерегает, что одной только маски недостаточно для того, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Необходимо постоянно соблюдать социальную дистанцию, а также регулярно мыть руки.

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