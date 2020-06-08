15:30 08 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.39
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Специалист рассказала, как правильно носить медицинскую маску

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1308)
200 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200608/30501010/spetsialist-rasskazala-kak-pravilno-nosit-meditsinskuyu-masku.html

Министерство здравоохранения выпустило видеоролик, в котором объясняется, какие меры необходимо соблюдать, чтобы защититься от заражения COVID-19.

Необходимую информацию озвучила старшая медсестра института скорой медицинской помощи Ольга Пинтяк.

Подают пример: студенты массового производят защитные маски для врачей
© Video : Sputnik, Facebook / Viziere.md
Подают пример: студенты массово производят защитные маски для врачей - видео

По ее словам, прежде чем надеть маску необходимо вымыть руки с мылом либо воспользоваться дезинфектантом. Повязка обязательно должна закрывать рот и нос. После использования этот предмет личной защиты должен быть обязательно выброшен.

Медработник отмечает, что нельзя повторно использовать одноразовые маски, а также нельзя позволять другим повторно использовать свою маску.  

"Ношение маски — одна из мер профилактики респираторных инфекций, в том числе той, что вызывается коронавирусом", - говорит Пинтяк. 

Однако, специалист предостерегает, что одной только маски недостаточно для того, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Необходимо постоянно соблюдать социальную дистанцию, а также регулярно мыть руки. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1308)

По теме

Трикотажная фабрика в Кишиневе выпускает защитные маски
Израильские ученые создали уникальную маску, которая очищает сама себя


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели: 30 мая - 5 июня
Учения Шредингера: Защитник Европы состоится, но в урезанном виде и только с участием Польши
Учения "Защитник Европы" проходят, но в урезанном формате - видео
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться