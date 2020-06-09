Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса.

Средство левилимаб (торговое наименование "Илсира") могут направить во все больницы страны в самом скором времени.

Препарат получил государственную регистрацию в рамках специальной процедуры из-за его воздействия на одно из самых опасных проявлений COVID-19. Левилимаб создали при поддержке Минпромторга в рамках госпрограммы по разработке улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов.

Лекарство блокирует рецептор, который отвечает за неконтролируемый иммунный ответ и ведет к обширному поражению внутренних органов - так называемый цитокиновый шторм.

При этом коронавирусная инфекция становится не страшнее гриппа, что потенциально может снизить смертность и сократить время пребывания пациента в больнице.

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