Хаос у ворот: как американские политические силы используют протесты в США

В США уже две недели не прекращаются акции протеста против расизма и полицейского произвола. Люди вышли на улицу после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании в результате действий правоохранителя из Миннеаполиса.

Изначально мирные демонстрации быстро переросли в беспорядки, сопровождаемые грабежами и столкновениями со стражами закона.

Во многих городах ситуация вышла из-под контроля, полиция не справляется с хаосом. Люди вынуждены защищать свое имущество с оружием в руках. А те, кто публично выступает против беспредела и мародерства, становятся врагами в глазах протестующих.

Лозунг американских демонстрантов «Жизни черных имеют значение» быстро вышел за пределы США, митинги против расизма и полицейского произвола прошли во многих крупных городах Европы, Латинской Америки и даже Ближнего Востока.

Тем не менее власти США не торопятся тушить разгоревшийся пожар и устранять раскол в обществе, а американские политические силы пытаются использовать кризис в стране в своих интересах.

Пока в одних городах Соединенных Штатов сотрудники полиции встают на колени и обнимаются с протестующими, в других – жестокость стражей порядка при подавлении митингов только увеличивается, что вызывает новую волну ненависти.

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