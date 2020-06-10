Экипажи ракетоносцев Ту-160: дневная и ночная дозаправка в воздухе

В Саратовской области пилоты дальней авиации отработали один из самых сложных элементов летной подготовки.

Стратегические бомбардировщики Ту-160 дозаправляли самолеты Ил-78. Машины взлетали с разных аэродромов базирования, уточнили в Минобороны России.

Дозаправка проводилась на высотах свыше пяти тысяч метров и на скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетами было менее 30 метров.

Ночная дозаправка проводилась с использованием дополнительного освещения, которое установили как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно.

Ту-160 - стратегический -ракетоносец, который способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой.

Дальность действия этих ракет составляет до 3 500 км. То есть, самолету не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

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