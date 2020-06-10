Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России

В числе приглашенных гостей были послы разных стран: КНР - Чжан Ханьхуэй, Беларуси - Владимир Семашко, Сербии - Мирослав Лазанский, Индии - Венкатеш Варма, Армении - Вардан Тоганян и Вьетнама - Его Дык Мань.
Строительство храма и музейного комплекса в парке «Патриот» длилось 2 года, которое планировалось завершить к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Однако из-за ситуации с распространением коронавируса торжественное открытие пришлось перенести.
Для посетителей комплекс станет доступным в День памяти и скорби 22 июня.
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