Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России

Дипломатические представители шести иностранных государств посетили Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот», для них также провели экскурсию по музейному комплексу «Дорога памяти», который посвящен участникам Великой Отечественной войны.

В числе приглашенных гостей были послы разных стран: КНР - Чжан Ханьхуэй, Беларуси - Владимир Семашко, Сербии - Мирослав Лазанский, Индии - Венкатеш Варма, Армении - Вардан Тоганян и Вьетнама - Его Дык Мань.

Строительство храма и музейного комплекса в парке «Патриот» длилось 2 года, которое планировалось завершить к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Однако из-за ситуации с распространением коронавируса торжественное открытие пришлось перенести.

Для посетителей комплекс станет доступным в День памяти и скорби 22 июня.

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