20:50 10 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.29
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России

Получить короткую ссылку
77 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200610/30533562/velikolepno-sdelali-i-vsego-za-2-goda-posol-knr-o-glavnom-khrame-vs-russia.html

Дипломатические представители шести иностранных государств посетили Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот», для них также провели экскурсию по музейному комплексу «Дорога памяти», который посвящен участникам Великой Отечественной войны.

В числе приглашенных гостей были послы разных стран: КНР - Чжан Ханьхуэй, Беларуси - Владимир Семашко, Сербии - Мирослав Лазанский, Индии - Венкатеш Варма, Армении - Вардан Тоганян и Вьетнама - Его Дык Мань.

Проект Дорога памяти.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Имена граждан Молдовы, победивших фашизм, будут увековечены

Строительство храма и музейного комплекса в парке «Патриот» длилось 2 года, которое планировалось завершить к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Однако из-за ситуации с распространением коронавируса торжественное открытие пришлось перенести.

Для посетителей комплекс станет доступным в День памяти и скорби 22 июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Горсть земли с Кицканского плацдарма заложат в фундамент храма в России


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой
Посол Китая о Главном храме Вооруженных сил России.
Великолепно сделали, и всего за 2 года: посол КНР о Главном храме ВС России
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться