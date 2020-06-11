Румыния может признать Россию враждебным государством.

Это следует из нового проекта национальной обороны республики, действие которого предусмотрено на период с 2020 по 2024 годы.

В документе Бухарест обвиняет Москву в якобы "агрессивном поведении" и называют ее угрозой не только для страны, но и для всего Черноморского региона.

В России проект и приведенные в нем обвинения раскритиковали.

Там подчеркнули, что страна не несет никакой опасности для Румынии, а также указали Бухаресту на его собственные двойные стандарты в вопросе.

"Российской угрозы национальной безопасности Румынии не существует и не будет возникать до тех пор, пока с территории Румынии не исходит угроза России", - отметил в частности глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Подробности в нашем видео.

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