Истребители ВВС США сопроводили российские ТУ-95МС в нейтральных водах

Четыре самолета поднялись в воздух с аэродромов Чукотского автономного округа и Амурской области.
Их маршрут пролегал над нейтральными водами северной части Тихого океана и Чукотского, Берингова и Охотского морей.
Всего патрулирование длилось около 11 часов, на некоторых этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители F-22 ВВС США.
Российское Минобороны сообщило, что ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет. В ведомстве заметили, что операция проходила в строгом соответствии с международными правилами.
Другие подробности - в нашем видео.
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