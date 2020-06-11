Истребители ВВС США сопроводили российские ТУ-95МС в нейтральных водах

У американских читателей сайта Fox News патрулирования русских над акваторией Тихого океана даже вызвало "опасения за Аляску".

Четыре самолета поднялись в воздух с аэродромов Чукотского автономного округа и Амурской области.

Их маршрут пролегал над нейтральными водами северной части Тихого океана и Чукотского, Берингова и Охотского морей.

Всего патрулирование длилось около 11 часов, на некоторых этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Российское Минобороны сообщило, что ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет. В ведомстве заметили, что операция проходила в строгом соответствии с международными правилами.

Другие подробности - в нашем видео.

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