США хотят ужесточить санкции против России и признать ее спонсором терроризма.

Наказать Россию авторы инициативы хотят за то, что она утверждает свою роль в качестве глобальной державы, что якобы подрывает американское мировое господство.

Доклад с предложениями представил в конгрессе Республиканский исследовательский комитет.

Он, среди прочего, обвиняет Москву в предполагаемой поддержке террористических организаций и поэтому призывают внести ее в список “стран - спонсоров терроризма”, который составляет администрация президента США.

Речь идет о поддержке Корпуса стражей исламской революции в Иране и запрещенных в России движений “Хэзболлах” и “Талибан”.

Москва неоднократно отрицала любые обвинения в спонсорстве терроризма.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, принятие подобного проекта будет означать "тотальную экономическую войну против России". Он выразил мнение, что ограничения, которые Вашингтон пытается применить в отношении Москвы, это уже "акт войны".

О том, почему инициатива республиканцев является ярким примером американских двойных стандартов, рассказываем в нашем видео.

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