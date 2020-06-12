Близ Кишинева - дивный пруд, там лилии цветут

Сказочное озеро, в котором произрастают более 50 видов водяных цветов, расположилось совсем недалеко от столицы Молдовы: в Яловенском районе.

Село Бардар, помимо всего прочего, прославилось прудом с кувшинками. В водоеме произрастают несколько сотен их видов. Создатель этой красоты, флорист Георге Лукица рассказал, что растения было очень сложно найти. Раритеты были доставлены из разных стран.

Они цветут с мая до сентября.

"Это место отдыха, где можно восстановить силы и душевный покой после рабочего дня. Мы стараемся не продавать кувшинки, иначе цветы бы исчезли", - рассказал хозяин.

В выходные место открыто для всех посетителей, но при условии, что они будут соблюдать правила. К водоему допускаются группы до трех человек с соблюдением дистанции.

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