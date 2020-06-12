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Лавандовые поля: голубые цветы вянут от обезвоживания и палящего солнца

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200612/30552770/vesti-s-poley-kak-zasukha-povliyala-na-urozhay-lavandy.html

Неблагоприятные погодные условия нанесли существенный ущерб урожаю эфиромасличных в этому году. Фермеры, однако, сохраняют оптимизм.

Вблизи Кишинева раскинулась крупная плантация лаванды. Ее владелец Валериу Чорбэ рассказал, что в этом году на растениях сильно сказались заморозки и засуха, но он продолжает надеяться на лучшее.  

"Примерно 10-20 процентов кустов пострадали. Мы работаем, уже подготовили рассаду и надеемся, что дальше погода нам будет благоприятствовать", - заявил Чорбэ.

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По словам фермера, плантации уже три года, а урожай используется для получения косметических и пищевых ингредиентов.  

"Мы выращиваем два сорта лаванды, затем обрабатываем ее на заводе и производим лавандовые эфирные масла", - сообщил фермер. 

Растения цветут середине июня, а урожай собирают в июле.

Общая площадь плантаций лаванды в Молдове превышает полторы тысячи гектаров. 

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