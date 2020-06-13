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Привет из Римской империи - в Италии обнаружили уникальную находку - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200613/30442868/Privet-iz-Rimskoy-imperii---v-Italii-obnaruzhili-unikalnuyu-nakhodku---video.html

Недавно археологи нашли под Вероной древнеримскую виллу, которую искали несколько десятилетий. Как выглядит древнеримская мозаика - смотрите видео Sputnik.

В Италии под виноградниками обнаружили древнеримскую виллу, которую искали более века. Археологи уже давно знали, что под виноградными плантациями может быть что-то интересное. Но после первых раскопок в 1960-х на этой территории было запрещено строительство, но разрешено использование ее под сельское хозяйство. 

Прошлым летом поиски возобновились. Их начала группа студентов-археологов, которым удалось определить примерный размер уникального здания, но работы были прерваны этой весной из-за пандемии.

Теперь власти города готовы оказать "любое содействие", чтобы помочь археологам довести начатое до конца и тщательно исследовать эту зону.

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