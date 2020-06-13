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"Сражение" в условиях незнакомой местности: кадры с тактических учений ВДВ

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© Video : Youtube / Минобороны России Минобороны России
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200613/30566235/Srazhenie-v-usloviyakh-neznakomoy-mestnosti-kadry-s-takticheskikh-ucheniy-VDV.html

На полигоне была создана реальная боевая обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов оружия, как по наземным, так и по воздушным целям. Подробности - на видео.

Десантники гвардейского парашютно-десантного Костромского полка России в ходе учения выполнили стрельбы из вооружения БМД-2 (боевая машина десантная) в ночное и дневное время. В темное время суток огонь велся с использованием ночных прицелов, сообщает Минобороны России. 

Для прибывших недавно в полк из запаса это стало первым занятием на незнакомом для них полигоне.

Метание ручных гранат осуществлялось по статическим и динамическим мишеням. Помимо этого, механики-водители отработали слаженность во время вождения боевой техники, отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

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