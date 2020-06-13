"Сражение" в условиях незнакомой местности: кадры с тактических учений ВДВ

На полигоне была создана реальная боевая обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов оружия, как по наземным, так и по воздушным целям. Подробности - на видео.

Десантники гвардейского парашютно-десантного Костромского полка России в ходе учения выполнили стрельбы из вооружения БМД-2 (боевая машина десантная) в ночное и дневное время. В темное время суток огонь велся с использованием ночных прицелов, сообщает Минобороны России.

Для прибывших недавно в полк из запаса это стало первым занятием на незнакомом для них полигоне.

Метание ручных гранат осуществлялось по статическим и динамическим мишеням. Помимо этого, механики-водители отработали слаженность во время вождения боевой техники, отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Всего в учении было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova