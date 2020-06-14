19:48 14 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Семьи жертв COVID-19 хотят знать правду, почему Италия оказалась не готова к пандемии

Получить короткую ссылку
120 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200614/30569287/Semi-zhertv-COVID-19-khotyat-znat-pravdu-pochemu-Italiya-okazalas-ne-gotova-k-pandemii.html

К зданию городского суда в Бергамо пришли десятки родственников жертв коронавируса, чтобы потребовать от итальянских властей расследования причин неготовности страны к пандемии.

Люди хотят знать, почему их родные остались без полноценной медицинской помощи во время вспышки COVID-19 и почему ситуацию удалось переломить только с помощью российских военных специалистов, которые помогали Ломбардии в борьбе с коронавирусом.

Сейчас итальянская прокуратура проводит расследование причин задержки введения на севере Италии так называемой красной зоны, которая могла бы повлиять на снижение числа погибших.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в защитной маске и солнцезащитных очках на пляже в Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
Крутятся-вертятся: чемпионат воздушных шаров в Литве
Крутятся-вертятся: чемпионат воздушных шаров в Литве
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться