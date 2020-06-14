Семьи жертв COVID-19 хотят знать правду, почему Италия оказалась не готова к пандемии

К зданию городского суда в Бергамо пришли десятки родственников жертв коронавируса, чтобы потребовать от итальянских властей расследования причин неготовности страны к пандемии.

Люди хотят знать, почему их родные остались без полноценной медицинской помощи во время вспышки COVID-19 и почему ситуацию удалось переломить только с помощью российских военных специалистов, которые помогали Ломбардии в борьбе с коронавирусом.

Сейчас итальянская прокуратура проводит расследование причин задержки введения на севере Италии так называемой красной зоны, которая могла бы повлиять на снижение числа погибших.

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