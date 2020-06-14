Крутятся-вертятся: чемпионат воздушных шаров в Литве

Десятки разноцветных воздушных шаров поднялись в небо над Вильнюсом. В Литве проходит чемпионат по воздухоплаванию. Смотрите на нашем видео, как шары крутятся-вертятся.

В Вильнюсе после зимнего перерыва и вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса в небе появились десятки аэростатов. В столице Литвы проходит чемпионат по воздухоплаванию. Организатор фестиваля Тадас Гегявичус рассказал, что в этом году было решено обойтись без представления для публики – оставили только спортивную часть.

"Наши спортивные, все эти предполетные собрания, бывают в закрытом пространстве. Сейчас мы делаем это в открытом, стараемся избежать и не делаем никакой программы для зрителей, чтобы не было какого-то скопления людей", - пояснил аэронавт.

Фестиваль воздушных шаров впервые прошел в Вильнюсе в 1989 году, став первым и последним подобным мероприятием в СССР. Два года спустя, с 1991-го, он стал ежегодным событием, однако после 2007 года фестиваль не включал в себя соревновательную часть. Текущие состязания проходят впервые после 13-летнего перерыва.

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