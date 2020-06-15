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Репетиция пешей части парада Победы прошла в Москве

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200615/30582926/repetitsiya-peshey-chasti-parada-pobedy-proshla-v-moscow.html

Как ранее сообщили в Минобороны, ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут 17 и 18 июня, а генеральная репетиция — 20 июня.

Репетиция пешей части парада Победы прошла в Москве в воскресенье. Колонна из 35 парадных расчетов промаршировала по центру столицы.

Молдавские военнослужащие отправляются в Москву для участия в параде Победы
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы

В состав вошли офицеры, сержанты и солдаты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ и представители других силовых ведомств.

Парад Победы ежегодно проходит 9 мая на Красной площади в Москве. В этом году его перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Ранее военные начали передислокацию техники, которая примет участие в параде, из подмосковного Алабино.

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