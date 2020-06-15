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Пандемия как глобальная угроза: Вячеслав Володин призвал ОДКБ усилить ответ

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1362)
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© Photo : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200615/30587043/pandemiya-kak-globalnaya-ugroza-vyacheslav-volodin-prizval-odkb-usilit-otvet.html

Спикер Государственной Думы Российской Федерации принял участие в проходившем в дистанционном формате заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Политик призвал развивать потенциал организации в сфере противодействия новым вызовам, отдельно упомянув о распространении коронавируса как глобальной угрозы и его влияния на экономику, безопасность и жизни людей в каждой стране.

Работа медиков с больными COVID-19 в клинике МГУ.
© Sputnik / Татьяна Макеева
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"Пандемия, с которой столкнулось человечество, повлияла на людей, экономику каждой страны, стала серьезной проверкой эффективности международных институтов и организаций. Хочу подчеркнуть, что потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода вызовы в интересах обеспечения благополучия граждан наших стран должен быть усилен", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Также спикер Госдумы призвал коллег расширить политическое сотрудничество и скоординировать действия стран ОДКБ для формирования единого правового пространства.

Другие подробности - в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1362)

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