В Атланте новая волна протестов: афроамериканец убит при задержании полицией

В США новая волна протестов – на этот раз в Атланте. Десятки людей вышли на улицы после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции.
Блюстители порядка ранили мужчину при задержании после того, как он отнял у одного из офицеров электрошокер и попытался сбежать. Позже Брукс скончался в госпитале.
Протесты не стихают в США несколько недель. Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира. В некоторых местах они переросли в беспорядки, поджоги, акты мародерства и столкновения с силами правопорядка.
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