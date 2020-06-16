В Атланте новая волна протестов: афроамериканец убит при задержании полицией

Другой город, но похожие действия правоохранителей, которые лишь усилили широкое недовольство, порожденное инцидентом в Миннеаполисе.

В США новая волна протестов – на этот раз в Атланте. Десятки людей вышли на улицы после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции.

Блюстители порядка ранили мужчину при задержании после того, как он отнял у одного из офицеров электрошокер и попытался сбежать. Позже Брукс скончался в госпитале.

Протестующие перекрыли шоссе в центре города и подожгли ресторан Wendy’s, где произошел инцидент.

Протесты не стихают в США несколько недель. Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира. В некоторых местах они переросли в беспорядки, поджоги, акты мародерства и столкновения с силами правопорядка.

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