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В Атланте новая волна протестов: афроамериканец убит при задержании полицией

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© Video : Ruptly / @KevinxSanchez / Департамент полиции Атланты / Бюро расследований штата Джорджия
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200616/30595076/v-atlante-novaya-volna-protestov-afroamerikanets-ubit-pri-zaderzhanii-politsiey.html

Другой город, но похожие действия правоохранителей, которые лишь усилили широкое недовольство, порожденное инцидентом в Миннеаполисе.

В США новая волна протестов – на этот раз в Атланте. Десятки людей вышли на улицы после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции.

Блюстители порядка ранили мужчину при задержании после того, как он отнял у одного из офицеров электрошокер и попытался сбежать. Позже Брукс скончался в госпитале.

Статуя президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса, скинутая протестующими с пьедестала в Ричмонде, штат Вирджиния. Архивное фото.
© AFP 2020 / Parker Michels-Boyce
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Протестующие перекрыли шоссе в центре города и подожгли ресторан Wendy’s, где произошел инцидент.

Протесты не стихают в США несколько недель. Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира. В некоторых местах они переросли в беспорядки, поджоги, акты мародерства и столкновения с силами правопорядка.

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