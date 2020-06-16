Лавров назвал санкции Вашингтона примером недобросовестной конкуренции

Односторонние санкции США являются примером откровенной и недобросовестной конкуренции.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.
Министры иностранных дел обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
Как подчеркнул Лавров, торгово-экономические связи между странами развиваются, несмотря на “иранофобию, которую раздувают” США.
Стороны также рассмотрели ситуацию в регионе с акцентом на развитие событий в Сирии и возможность организации отложенного ранее из-за пандемии коронавируса саммита "астанинской тройки" (РФ, Турция, Иран).
Полное заявление Лаврова - в нашем видео.
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