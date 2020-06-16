Лавров назвал санкции Вашингтона примером недобросовестной конкуренции

Министр иностранных дел России подчеркнул, что диалог между Москвой и Тегераном развиваются, несмотря на “иранофобию, которую раздувают” США.

Односторонние санкции США являются примером откровенной и недобросовестной конкуренции.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

Министры иностранных дел обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Как подчеркнул Лавров, торгово-экономические связи между странами развиваются, несмотря на “иранофобию, которую раздувают” США.

Стороны также рассмотрели ситуацию в регионе с акцентом на развитие событий в Сирии и возможность организации отложенного ранее из-за пандемии коронавируса саммита "астанинской тройки" (РФ, Турция, Иран).

Полное заявление Лаврова - в нашем видео.

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