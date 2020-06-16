Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой.

Экипажи Су-27 перехватили в нейтральных водах Балтийского моря американские бомбардировщики В-52H и самолеты разведывательной авиации стран НАТО.
Иностранные военные пилоты выполняли полеты в рамках учений "Балтопс-2020".
Видео перехвата авиационной группы опубликовало Министерство обороны РФ.
Там отметили, что нарушения государственной границы России допущено не было.
В ведомстве также подчеркнули, что полеты Су-27 выполнялись “в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”.
Кадры перехвата - в нашем видео.
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