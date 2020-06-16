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Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой

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© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200616/30601102/su-27-perekhvatili-amerikanskie-bombardirovschiki-v-52h-nad-baltikoy.html

Российские истребители поднялись в воздух после того, как иностранную авиацию заметили силы ПВО Западного военного округа, и осуществили сопровождение самолетов.

Экипажи Су-27 перехватили в нейтральных водах Балтийского моря американские бомбардировщики В-52H и самолеты разведывательной авиации стран НАТО.

Самолет Су-35
© Video : Youtube / CNE-CNA/C6F
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Иностранные военные пилоты выполняли полеты в рамках учений "Балтопс-2020".

Видео перехвата авиационной группы опубликовало Министерство обороны РФ. 

Там отметили, что нарушения государственной границы России допущено не было.

В ведомстве также подчеркнули, что полеты Су-27 выполнялись “в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”.

Кадры перехвата - в нашем видео.

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