Пассажирский Ту-134 впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге.

Наряду с Ту-134 с аэродрома Кольцово для тренировочного пролета в небо поднялись три транспортных самолета: Л-410, Ан-12 и Ан-26.
Экипажи воздушных судов работали при скорости 400 километров в час на малых высотах.
Все задействованные самолеты и вертолеты авиагруппы - 23 борта - взлетали с четырех военных аэродромов Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.
Помимо Ту-134 и транспортных самолетов, это истребители-перехватчики, бомбардировщики и разведчики. Колонну возглавит крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26.
Полет в парадном строю отрабатывали в небе над Каменском-Уральским. На высоте около 400 метров каждый появлялся с интервалом ровно в 40 секунд.
Именно в таком порядке авиация пролетит на параде Победы в небе над Екатеринбургом 24 июня.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>