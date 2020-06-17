20:25 17 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.25
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Пассажирский Ту-134 впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге

Получить короткую ссылку
47 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200617/30608334/passazhirskiy-tu-134-vpervye-primet-uchastie-v-parade-pobedy-v-ekaterinburge.html

Ту-134УБЛ отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области, был задействован в репетиции воздушной части парада Победы над Екатеринбургом.

Наряду с Ту-134 с аэродрома Кольцово для тренировочного пролета в небо поднялись три транспортных самолета: Л-410, Ан-12 и Ан-26.

© Sputnik / Ilia Pitalev
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве - фото
17

Экипажи воздушных судов работали при скорости 400 километров в час на малых высотах.

Все задействованные самолеты и вертолеты авиагруппы - 23 борта - взлетали с четырех военных аэродромов Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. 

Помимо Ту-134 и транспортных самолетов, это истребители-перехватчики, бомбардировщики и разведчики. Колонну возглавит крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26.

Полет в парадном строю отрабатывали в небе над Каменском-Уральским. На высоте около 400 метров каждый появлялся с интервалом ровно в 40 секунд.

Именно в таком порядке авиация пролетит на параде Победы в небе над Екатеринбургом 24 июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Авиашоу в аэропорту Кишинева: яркие моменты праздника авиации


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля.
Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года
Пассажирский Ту-134 впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге.
Пассажирский Ту-134 впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться