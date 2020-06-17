Пассажирский Ту-134 впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге.

Ту-134УБЛ отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области, был задействован в репетиции воздушной части парада Победы над Екатеринбургом.

Наряду с Ту-134 с аэродрома Кольцово для тренировочного пролета в небо поднялись три транспортных самолета: Л-410, Ан-12 и Ан-26.

Экипажи воздушных судов работали при скорости 400 километров в час на малых высотах.

Все задействованные самолеты и вертолеты авиагруппы - 23 борта - взлетали с четырех военных аэродромов Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

Помимо Ту-134 и транспортных самолетов, это истребители-перехватчики, бомбардировщики и разведчики. Колонну возглавит крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26.

Полет в парадном строю отрабатывали в небе над Каменском-Уральским. На высоте около 400 метров каждый появлялся с интервалом ровно в 40 секунд.

Именно в таком порядке авиация пролетит на параде Победы в небе над Екатеринбургом 24 июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova