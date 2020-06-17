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Немецкие политики назвали санкции США прямой атакой на суверенитет Германии

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https://ru.sputnik.md/video/20200617/30611234/nemetskie-politiki-nazvali-sanktsii-usa-pryamoy-atakoy-na-suverenitet-germany.html

Недовольство вызвали возможные санкции США против “Северного потока – 2”. Расширить уже существующие ограничения ранее предложила группа американских сенаторов, включая республиканца Теда Круза.

Они предлагают распространить "меры воздействия" в том числе на компании, которые предоставляют услуги страхования и перестрахования судам, работающим на строительстве газопровода, а также ряд других фирм.

Северный поток-2
© Photo : Nord Stream 2
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В Берлине к предложениям отнеслись негативно.

Свою позицию, в частности, сформулировал Клаус Эрнст, глава комитета бундестага Германии по энергетике и депутат партии Die Linke. По мнению политика, новые санкции Вашингтона – нелегальное вмешательство “в правовую систему Европы” и, в то же время, прямая атака на суверенитет Германии и Европы.

По оценкам экспертов, от ограничений пострадает не только немецкая экономика, но и деловая активность других европейских стран.

“Северный поток – 2” – совместный российско-европейский проект нового газопровода из России в Германию через Балтийское море.

Почему США выступают против – рассказываем в нашем видео.

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