Ивица Дачич: Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям

Шеф российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в столицу Сербии Белград с рабочим визитом, который стал его первой заграничной поездкой после пандемии коронавируса.
Гость имел встречу с президентом страны Александром Вучичем, на которой стороны обсудили вопросы отношений между странами.
На итоговой пресс-конференции после переговоров глав иностранных ведомств глава сербского МИДа Ивица Дачич заявил, что от западных государств поступают запросы о присоединении страны к антироссийским санкциям, но Белград никогда не пойдет на такой шаг и будет защищать свои национальные интересы.
В свою очередь, Лавров подчеркнул, что Россия и Сербия придерживаются общих позиций по большинству вопросов.
Российский министр также заверил принимающую сторону в поддержке со стороны Москвы отстаивания законных прав Сербии применительно к автономному краю Косово.
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