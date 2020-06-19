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Новак: Россия в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОПЕК+

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200619/30635601/novak-russia-v-polnom-obeme-vypolnyaet-svoi-obyazatelstva-pered-opek.html

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал ситуацию, сложившуюся на мировом нефтяном рынке.

По словам министра, котировки отображают объективную ситуацию спроса и предложения, которая возникла из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Здание ОПЕК в Вене/
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Они сегодня колеблются примерно в диапазоне около 40 долларов за баррель", - сказал Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его мнению, мировой рынок может сбалансироваться концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире.

Говоря об исполнении обязательств стран - участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, министр отметил, что Россия реализует сделку практически в полном объеме.

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