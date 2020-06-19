Новак: Россия в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОПЕК+

По словам министра, котировки отображают объективную ситуацию спроса и предложения, которая возникла из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Они сегодня колеблются примерно в диапазоне около 40 долларов за баррель", - сказал Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его мнению, мировой рынок может сбалансироваться концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире.

Говоря об исполнении обязательств стран - участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, министр отметил, что Россия реализует сделку практически в полном объеме.

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