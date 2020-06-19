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Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине

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https://ru.sputnik.md/video/20200619/30637631/russia-otvetila-na-obvineniya-germany-iz-za-ubiystva-v-berline.html

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал заявления Берлина о якобы причастности российских властей к убийству Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года "беспочвенными и голословными".

Данные обвинения вынесла прокуратура Германии, однако не предоставила никаких доказательств, подкрепляющих свою версию.

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На это обратил внимание и Нечаев, которого днем ранее вызвали в МИД Германии в связи с делом об убийстве.

Российский посол отметил, что обвинения не способствуют развитию и без того непростых отношений между двумя странами.

Он также подчеркнул, что Москва не оставит без ответа меры против России, которые Берлин угрожает принять.

О возможности введения новых санкций ранее заявили немецкие власти.

Неизвестный застрелил гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в центре Берлина 23 августа 2019 года. Позже следователи заявили, что предполагаемый преступник - гражданин России.

При этом Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к происшествию и предлагала Германии содействие в расследовании.

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