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Еда будущего: протеиновые кексы из земляных червей

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200620/30635770/eda-buduschego-uchenye-iz-latvia-pekut-proteinovye-keksy-iz-zemlyanykh-chervey.html

Латвийские ученые придумали необычный рецепт для выпечки. Список традиционных ингредиентов они пополнили "революционной" добавкой.

Жители многих стран уже давно употребляют в пищу насекомых и некоторые виды червей как богатую белком альтернативу “традиционному” мясу.

© Sputnik / Alexander Alpatkin
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Благодаря разработкам ученых из Риги этот список может пополниться.

“Мне как ученому стало интересно узнать: а подходят ли эти черви для использования в продовольствии в качестве источника белка”, – объясняет Илга Гедровица, доцент факультета продовольственных технологий Латвийского сельскохозяйственного университета.

Как выглядят кексы из земляных червей – смотрите в нашем видео.

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