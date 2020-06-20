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Социальная дистанция постковидного периода

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200620/30637154/sotsialnaya-distantsiya-postkovidnogo-perioda.html

Жизнь возвращается в привычное русло: открываются торговые центры, кафе и рестораны. Но эпидемическая опасность не исчезла.

Более того, как заявили во Всемирной Организации Здравоохранения, пандемия вступает в новый и очень опасный этап.

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Просто ее эпицентр смещается в сторону Северной и Южной Америки, также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Даже если вы живете на других меридианах, забывать об опасности коронавируса не стоит. Ответственные люди так и поступают.

Как в городах мира обеспечивают социальную дистанцию - смотрите в нашем видео.

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