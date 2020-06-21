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Обильные осадки затопили улицы Москвы

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https://ru.sputnik.md/video/20200621/30652532/obilnye-osadki-zatopili-ulitsy-moscow.html

В Москве накануне из-за сильного ливня и града затопило улицы, парки, железнодорожные станции и другие объекты инфраструктуры.

Вода залила 33 участков автомобильных дорог и два подземных пешеходных в разных районах Москвы, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб столицы.

Зафиксированы также обвал грунта с тротуаром и вертикальным ограждением, падения 10 деревьев.

Кроме того, молния ударила в дерево, под которым проходила семейная пара в парке "Коломенское". Пострадавшие доставлены в больницу.

Смотрите на видео очевидцев последствия стихии.

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