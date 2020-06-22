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"Троллейбус Победы": по местам боевой славы Кишинева

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200622/30639104/trolleybus-pobedy-po-mestam-boevoy-slavy-kishineva.html

Sputnik Молдова запускает цикл видеоэкскурсий — "Троллейбус Победы": по местам боевой славы. Он включают в себя множество мест и объектов, которые хранят память о страшных событиях Великой Отечественной войны.

Первая серия коснется некоторых менее известных фактов военной истории молдавской столицы. 

Троллейбус Победы
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Уникальный проект Sputnik в Кишиневе: в рейс вышел "Троллейбус Победы"

Так, один из объектов, связанных с военной историей Кишинева, — это столичный Центральный парк. Там до 1974 года находилось захоронение советских солдат и офицеров, которые погибли при освобождении Кишинева. 

"При строительстве Мемориала "Вечность" [в 1974 году] останки героев были перенесены. Сегодня они покоятся на воинском кладбище Мемориального комплекса", - отметил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. 

Он, кроме того, рассказал несколько малоизвестных фактов об Арке Победы, расположенной в центре молдавской столицы:

"19 человек, уроженцев нашей страны, были удостоены звания Героя Советского Союза. Наименования воинских подразделений, имена героев - наших соотечественников, получивших это высокое звание на фронтах Великой Отечественной войны, увековечены на мраморных плитах, закрепленных на гранях Арки Победы в послевоенное время", - добавил Петрович.   

Другим свидетельством Великой Отечественной войны являются отметки "Осмотрено, мин нет" на зданиях, сохранившихся со времен войны.

"Они были сделаны советскими саперами в августе 1944-го, после освобождения Кишинева от фашистской оккупации. Тогда эти надписи означали самое главное: безопасность, жизнь", - рассказал Петрович.

Молдавская столица была окончательно освобождена от фашистской оккупации в августе 1944, в ходе Ясско-Кишиневской операции. 

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