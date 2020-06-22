Путин посетил Главный храм Вооруженный сил России в Подмосковье.

Свой визит в собор, расположенный на территории парка “Патриот” в подмосковной Кубинке, глава государства приурочил к Дню памяти и скорби.

Российский лидер осмотрел недавно открытый храм и принял участие в молебне. Его отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм, также известный как собор Воскресения Христова, возвели в парке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Неделю назад Патриарх освятил храм и провел в нем первую Божественную литургию.

После этого президент вместе с сопровождавшим его министром обороны Сергеем Шойгу посетил музейный комплекс "Дорога памяти". Путин также возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

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