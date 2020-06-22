Проливные дожди нанесли серьезный ущерб жителям Яловенского района - видео

Проливные дожди нанесли серьезный ущерб жителям Яловенского района. Вода подтопила подвалы, дома и огороды сразу в нескольких населенных пунктах. Непогода сильно ударила по селу Хорешты.
"Находились дома с семьей. Хотел открыть дверь, но она не поддавалась. А когда все-таки открыл, то вода хлынула внутрь", - рассказал местный житель.
В селе Ханска из-за ливней также оказались подтоплены дома. А в некоторых домохозяйствах в результате непогоды погибла домашняя птица.
Местные жители еще не оценили ущерб от непогоды. Они надеются, что власти поддержат пострадавших в результате стихии.
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