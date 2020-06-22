Проливные дожди нанесли серьезный ущерб жителям Яловенского района - видео

Ливни подтопили не только дома, но также огороды, гаражи и подвалы жителей сразу нескольких населенных пунктов.

Проливные дожди нанесли серьезный ущерб жителям Яловенского района. Вода подтопила подвалы, дома и огороды сразу в нескольких населенных пунктах. Непогода сильно ударила по селу Хорешты.

"Находились дома с семьей. Хотел открыть дверь, но она не поддавалась. А когда все-таки открыл, то вода хлынула внутрь", - рассказал местный житель.

В селе Ханска из-за ливней также оказались подтоплены дома. А в некоторых домохозяйствах в результате непогоды погибла домашняя птица.

Местные жители еще не оценили ущерб от непогоды. Они надеются, что власти поддержат пострадавших в результате стихии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova