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Обращение Владимира Путина

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https://ru.sputnik.md/video/20200623/30676041/Obraschenie-Vladimira-Putina.html
Обращение Владимира Путина
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам затронет ситуацию в экономике страны и борьбу с COVID-19, сообщили в Кремле. Смотрите онлайн-трансляцию на Sputnik Молдова.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=70634944&type=mp4
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PT51M05S
2020-06-23T17:01Z

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам затронет ситуацию в экономике страны и борьбу с COVID-19, сообщили в Кремле. Смотрите онлайн-трансляцию на Sputnik Молдова.

Телеобращение Владимира Путина будет о "текущем моменте, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом". Об этом сообщил ранее во вторник глава администрации российского президента Дмитрий Песков.

Ранее он анонсировал, что Путин выступит со специальным обращением к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 1 июля. Тогда Песков говорил, что обращение выйдет "в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня".

В последний раз российский лидер выступал с обращением к гражданам страны в начале апреля. Тогда Путин объявил о продлении режима нерабочих дней из-за коронавируса, который завершился 12 мая. 

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