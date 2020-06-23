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Слезай с коня! В США протестующие пытались снести статую седьмого президента

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© RIA Novosti.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200623/30679760/slezay-s-konya-usa-protestuyuschie-pytalis-povalit-pamyatnik-sedmomu-prezidentu.html

В Вашингтоне группа демонстрантов, выступающих против расизма и полицейского произвола, попыталась завалить установленную возле Белого дома конную фигуру Эндрю Джексона,.

Протестующие исписали постамент оскорбительными надписями, накинули веревку на бронзового всадника и попытались стащить его на землю.

Статуя президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса, скинутая протестующими с пьедестала в Ричмонде, штат Вирджиния. Архивное фото.
© AFP 2020 / Parker Michels-Boyce
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Но планам вандалов помешали сотрудники полиции, которым пришлось применить против демонстрантов перечный газ.

Эндрю Джексон считается одним из основателей Демократической партии США и стал первым ее представителем, избранным в президенты. Он занимал этот пост с 1829 по 1837 год и за это время завоевал славу одного из самых жестоких руководителей США.

Джексон подписал закон о выселении индейцев, чем способствовал захвату их земель и этническим чисткам по отношению к коренному населению.

Напомним, что в США более трех недель продолжаются акции протеста против расизма и полицейского насилия, которые прокатились волной по всей стране. Поводом стала гибель в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате действий сотрудника полиции при задержании.

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